Municipalité régionale de comté de la Baie-James - Fermeture permanente d'un pont

CHIBOUGAMAU, QC, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population de la fermeture immédiate du pont H026-011 enjambant la rivière Obatogamau, au sud de la route qui mène au chalet du lac Cavan. Cette fermeture précipitée fait suite à l'inspection du pont, qui a été déclaré dangereux à la circulation.

MRC Emplacement du pont MRC de Eeyou Istchee Baie-James Latitude : 49° 43' 55'' Longitude : 75° 01' 27'' Voir la carte

Pour s'informer sur l'état des accès forestiers de ce secteur ou nous signaler tout bris de chemin majeur, les citoyens sont invités à appeler l'unité de gestion de Chibougamau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs au 418 748-2647.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

Source :



Patrick Harvey

Coordonnateur des relations de presse

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 627-8609, poste 3061

medias@mern-mffp.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs