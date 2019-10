Munich Re nach starkem Quartal optimistischer fürs Gesamtjahr

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rückversicherer Munich Re hat im dritten Quartal von einer guten operativen Entwicklung, einem hohen Währungsergebnis und einer starken Kapitalanlage profitiert. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er im dritten Quartal einen Gewinn von rund 850 Millionen Euro nach 483 Millionen im Vorjahr erzielt. Für das Ergebnis im Gesamtjahr wird Munich Re daher zuversichtlicher.

So rechnet der Konzern nun damit, das Ziel für den Konzerngewinn 2019 von 2,5 Milliarden Euro zu übertreffen, auch wenn es grosse Unsicherheiten wegen der Entwicklung von Grossschäden und an den Kapitalmärkten gebe.

Die Zahlen stehen wie üblich unter dem Vorbehalt der noch laufenden Arbeiten am Quartalsabschluss. Die endgültigen Quartalszahlen will Munich Re am 7. November vorlegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2019 04:50 ET (08:50 GMT)