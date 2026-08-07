Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie 4673653 / US6261881063
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07.08.2026 07:43:41
Munich Re mit weiter rückläufigen Preisen in Juli-Erneuerung
DOW JONES--Die Munich Re hat in der Erneuerungsrunde zum 1. Juli 2026 abermals einen Preisrückgang hinnehmen müssen. Insgesamt sank das Preisniveau für das Portfolio des Rückversicherers risikoadjustiert um 5,5 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Für die nächste Erneuerungsrunde im Januar erwartet Munich Re ein Marktumfeld, in dem das "nach wie vor gute Preisniveau und die erzielten Verbesserungen in den Vertragsbedingungen" trotz der hohen Wettbewerbsintensität weitgehend gehalten werden können.
Das Geschäftsvolumen ging in der Juli-Erneuerung um 9,1 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zurück, weil der Konzern gezielt Geschäft nicht erneuert oder gezeichnet hat, das nicht den erwarteten Preisen und Bedingungen entsprach.
Zum Juli wurde vor allem Geschäft in Nord- und Südamerika, Australien sowie mit globalen Kunden erneuert.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
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