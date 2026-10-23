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23.10.2026 13:18:36
Munich Re hebt nach starkem Quartal Gewinnprognose an
MÜNCHEN (awp international) - Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re erhöht nach einem starken Geschäftsverlauf im dritten Quartal sein Gewinnziel für das laufende Jahr. Am Jahresende sollen nun 6,6 Milliarden Euro in den Büchern stehen, wie der Dax-Konzern überraschend am Freitag in München mitteilte. Zuvor war der Konzern von 6,3 Milliarden Euro Gewinn ausgegangen. Im gerade abgelaufenen Quartal schaffte die Munich Re vorläufigen Zahlen zufolge einen Nettogewinn von rund 1,7 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 1,5 Milliarden gerechnet.
"Neben einer sehr erfreulichen operativen Entwicklung in allen Geschäftssegmenten trugen dazu eine Grossschadenbelastung unterhalb der durchschnittlichen Erwartung in der Rückversicherung Schaden/Unfall sowie ein starkes Kapitalanlageergebnis in der Rückversicherung bei", teilte die Munich Re weiter mit.
Der Aktienkurs der Munich Re reagierte kaum auf die Nachrichten. Die Papiere dämmten ihr Minus lediglich etwas auf 0,3 Prozent ein. Sie waren zuletzt aber schon gut gelaufen./stk/mis/stw
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