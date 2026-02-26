Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie 4673653 / US6261881063
26.02.2026 07:33:51
Munich Re erzielt Rekordgewinn und bestätigt Ausblick
DOW JONES--Die Munich Re hat ihr eigenes Gewinnziel im vergangenen Jahr trotz eines leicht schwächeren Schlussquartals übertroffen. Der DAX-Konzern bestätigte seinen bereits im Dezember veröffentlichten Ausblick für 2026.
Die Munich Re hatte am Vortag bereits eine Erhöhung der Dividende auf 24 Euro für 2025 von 20 Euro im Vorjahr sowie neue Aktienrückkäufe über bis zu 2,25 Milliarden Euro angekündigt.
Der Gewinn stieg 2025 bei einem stabilen Versicherungsumsatz auf 6,1 Milliarden Euro von 5,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten der Munich Re im Konsens von Visible Alpha 6,2 Milliarden Euro zugetraut. Im vierten Quartal sank das Ergebnis um 12 Prozent auf 945 Millionen Euro.
Für das laufende Jahr plant die Munich Re weiterhin mit einem Gewinn von rund 6,3 Milliarden Euro. Der Versicherungsumsatz soll 64 Milliarden Euro erreichen, die Kapitalanlagerendite mehr als 3,5 Prozent.
Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Rückversicherung soll bei etwa 80 Prozent liegen. In der Spezialversicherung GSI werden rund 90 Prozent angepeilt.
Die Munich Re hatte den Ausblick für 2026 bereits bei ihrem Kapitalmarkttag genannt, auf dem sie ihre Strategie bis 2030 vorstellte. Kern der Strategie ist eine breitere Aufstellung, um den Konzern weniger abhängig von der Schwankungsanfälligen Schaden-Rückversicherung zu machen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
February 26, 2026 01:33 ET (06:33 GMT)
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
25.02.26
|Börse Europa in Grün: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Munich Re erhöht Dividende kräftig - Milliarden für Aktienrückkauf (AWP)
|
25.02.26
|EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re plans dividend of €24 per share for 2025 and resolves share buy-back with volume of up to €2,250mn (EQS Group)
|
25.02.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Gute Stimmung in Europa: nachmittags Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos
