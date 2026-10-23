Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie 4673653 / US6261881063
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23.10.2026 13:04:39
Munich Re erhöht Ausblick nach unerwartet gutem Quartal
DOW JONES--Die Munich Re hat im dritten Quartal von einer geringen Grossschadenslast und einem guten Kapitalanlageergebnis profitiert. Der DAX-Konzern hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben.
Der Nettogewinn lag im dritten Quartal nach vorläufigen Zahlen bei rund 1,7 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens mit 1,48 Milliarden gerechnet.
Für das laufende Jahr rechnet Munich Re nun mit einem Gewinn von 6,6 Milliarden Euro statt wie bisher mit 6,3 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten wurden bereits 5,7 Milliarden Euro erzielt. Gleichzeitig will der Konzern die Bilanz im vierten Quartal weiterhin stärken.
Die endgültigen Ergebnisse des dritten Quartals 2026 wird Munich Re wie geplant am 12. November veröffentlichen.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2026 07:05 ET (11:05 GMT)
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