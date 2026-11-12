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12.11.2026 08:09:36
Munich Re bezahlt mehr für Katastrophenschäden - Höheres Gewinnziel steht
MÜNCHEN (awp international) - Deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen haben beim weltgrössten Rückversicherer Munich Re im Sommer am Gewinn gezehrt. Dennoch blieben die versicherten Grossschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Munich Re mit 118 Millionen Euro von ungewöhnlich niedrigen Grossschäden profitiert. Trotz des Gewinnrückgangs hatte Vorstandschef Christoph Jurecka sein Gewinnziel für 2026 schon Ende Oktober auf 6,6 Milliarden Euro angehoben.
In den Monaten Juli bis September ging der Überschuss im Jahresvergleich um rund 13 Prozent auf gut 1,7 Milliarden Euro zurück. Neben der Rückversicherungssparte warf auch die Erstversicherungstochter Ergo weniger ab, nachdem sie ein Jahr zuvor von positiven Sondereffekten profitiert hatte./stw/stk
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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