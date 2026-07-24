Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’329 0.8%  SPI 20’078 0.7%  Dow 51’768 0.1%  DAX 24’938 0.7%  Euro 0.9304 0.1%  EStoxx50 6’256 0.7%  Gold 4’050 0.0%  Bitcoin 52’662 -0.9%  Dollar 0.8184 0.2%  Öl 98.1 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Lonza1384101
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Intel-Aktie kräftig im Aufwind: Umsatz und Gewinn sprengen alle Erwartungen
Barclays Capital: Overweight für RWE-Aktie
American Express-Aktie sackt dennoch ab: Umsatzziel angehoben
Deutsche Bank AG: Nestlé-Aktie erhält Hold
Munich Re auf Erfolgskurs: Vorläufige Zahlen übertreffen Konsens - Aktie gibt nach
Suche...
Plus500 Depot

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie 4673653 / US6261881063

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Vorläufige Zahlen 24.07.2026 15:20:00

Munich Re auf Erfolgskurs: Vorläufige Zahlen übertreffen Konsens - Aktie gibt nach

Munich Re auf Erfolgskurs: Vorläufige Zahlen übertreffen Konsens - Aktie gibt nach

Die Munich Re hat im zweiten Quartal von einer geringen Grossschadensbelastung im Schaden-Unfall-Geschäft und einem guten Kapitalanlageergebnis profitiert.

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos
10.30 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re hat dank geringer Grossschäden und guter Finanzgeschäfte überraschend viel Gewinn erzielt. Im zweiten Quartal lag der Überschuss nach vorläufigen Zahlen bei 2,2 Milliarden Euro nach knapp 2,1 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Freitag in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur knapp 1,8 Milliarden erwartet. Vorstandschef Christoph Jurecka sieht den Konzern damit "auf sehr gutem Weg" zum geplanten Jahresgewinn von 6,3 Milliarden Euro. Für die Munich-Aktie ging es nach den Neuigkeiten vom Mittag jedoch abwärts.

Nach einem positiven Verlauf am Morgen lag das Papier zuletzt mit 0,4 Prozent im Minus und gehörte damit zu den schwächeren Titeln im Dax. Branchenexperte Ben Cohen von der kanadischen Bank RBC zeigte sich von dem Quartalsgewinn zwar positiv überrascht. Hohe Gewinne dürften aber im Gegenzug weiter auf die Entwicklung der erzielbaren Rückversicherungsprämien drücken.

Finanzchef Andrew Buchanan hatte diese Woche bereits von einem weiteren Preisverfall bei der jüngsten Vertragserneuerung im Rückversicherungsgeschäft berichtet. "Wir werden uns vernünftigerweise auf einen möglichen Preisrückgang auch im Juli einstellen", sagte er der "Börsen-Zeitung". Dabei deutete er auch an, dass Munich Re das Umsatzziel für 2026 möglicherweise anpassen muss.

Im zweiten Quartal profitierte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge von einer "sehr geringen" Grossschadenbelastung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung. Hinzu komme ein "sehr starkes" Kapitalanlageergebnis. Dieses schlage sich auch beim hauseigenen Erstversicherer Ergo nieder, der in den Monaten April bis Juni unter dem Strich rund 300 Millionen Euro verdient habe.

Am Gewinnziel von 6,3 Milliarden Euro für das laufende Jahr hat das Management keine Zweifel: Nach dem ersten Halbjahr steht unter dem Strich bereits ein Gewinn von 3,9 Milliarden Euro.

Im Rückversicherungsgeschäft spielt die Absicherung gegen Naturkatastrophen eine grosse Rolle, da diese immense Schäden verursachen können. Ein gutes erstes Halbjahr ist daher kein Indiz für eine ebenso erfreuliche zweite Jahreshälfte.

Besonders schadenträchtig ist die alljährliche Wirbelsturmsaison im Nordatlantik und im Pazifik, die gerade erst begonnen hat. Im Pazifik wird dieses Jahr eine "El Nino"-Phase mit sehr hohen Wassertemperaturen erwartet. Tendenziell rechnen die Geowissenschaftler der Munich Re daher mit potenziell mehr Taifunen, die China, Japan, Taiwan und Südostasien treffen könnten.

Auf der anderen Seite könnten sich in einer El Nino-Phase im Nordatlantik weniger Hurrikane bilden, die die US-Ostküste und die Karibik heimsuchen. Im langfristigen Trend steigen zwar die Naturkatastrophenschäden - unter anderem wegen steigender Temperaturen auf dem Planeten - doch in einzelnen Jahren kann die Natur dennoch vergleichsweise friedlich sein.

Die vollständigen Zahlen will Munich Re wie geplant am 7. August veröffentlichen.

Die Munich Re-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,38 Prozent fester bei 504,30 Euro.

Weitere Links:

Munich Re-Aktie fester: Versicherungsgesellschaft sieht Cybercrime auf dem Vormarsch

Bildquelle: photobyphm / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!