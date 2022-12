Munich Re-Aktie vorbörslich stabil: Milliardengewinn für 2023 angepeilt

Wie der DAX -Konzern mitteilte, rechnet er 2023 mit einem kräftigen Anstieg des Nettogewinns und einer erheblichen Verbesserung der Schaden-Kosten-Quote, die die Profitabilität einer Versicherung anzeigt.

So rechnet Munich Re unter Berücksichtigung des ab dem kommenden Jahr verpflichtenden Standards IFRS 17 mit einem Nettogewinn von rund 4,0 Milliarden Euro. Für dieses Jahr geht der Konzern - unter der bisherigen Rechnungslegung - nach Angaben vom November von einem Gewinn in Höhe von 3,3 Milliarden Euro aus. Der Versicherungsumsatz, der künftig an die Stelle des Prämienaufkommens tritt, soll 58 Milliarden Euro erreichen. Die Kapitalanlagerendite wird bei mindestens 2,2 Prozent gesehen.

Versicherungsunternehmen müssen ab dem kommenden Jahr die neuen Bilanzierungsrichtlinien IFRS 17 und IFRS 9 umsetzen. Damit wird die Bilanzierung von Versicherungsverträgen (IFRS 17) und von Finanzanlagen (IFRS 9) neu geregelt.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel geht es für die Munich Re-Aktie zeitweise 0,07 Prozent auf 305,90 Euro nach oben.

FRANKFURT (Dow Jones)