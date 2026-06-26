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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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Bonität im Blick 26.06.2026 06:45:00

Munich Re-Aktie: Rating-Aufwertung für Rückversicherer - Moody's hebt Bonitätsnote an

Munich Re-Aktie: Rating-Aufwertung für Rückversicherer - Moody's hebt Bonitätsnote an

Moody's bescheinigt der Munich Re eine bessere Bonität.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
440.93 CHF 0.04%
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Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie die Einstufung für das Insurance Financial Strength Rating (IFSR) der Munich Re auf "Aa2" von "Aa3" angehoben. Der Ausblick wurde auf stabil von positiv gesenkt.

Moody's trägt mit der Hochstufung der "sehr starken" Bilanz und den kontinuierlichen Fortschritten bei der Diversifizierung Rechnung. Letztere reduziere die Abhängigkeit von der Schaden- und Unfall-Rückversicherung.

DOW JONES-

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Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

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26.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
18.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
13.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’134.99 13.57 SK3BLU
Short 15’727.43 8.66 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’231.96 25.06.2026 17:31:50
Long 13’668.63 19.75 S2B93U
Long 13’361.70 13.91 SHB7NU
Long 12’805.75 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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