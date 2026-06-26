Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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26.06.2026 06:45:00
Munich Re-Aktie: Rating-Aufwertung für Rückversicherer - Moody's hebt Bonitätsnote an
Moody's bescheinigt der Munich Re eine bessere Bonität.
Moody's trägt mit der Hochstufung der "sehr starken" Bilanz und den kontinuierlichen Fortschritten bei der Diversifizierung Rechnung. Letztere reduziere die Abhängigkeit von der Schaden- und Unfall-Rückversicherung.
DOW JONES-
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