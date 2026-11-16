Mundial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mundial hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mundial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.59 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.130 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mundial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 271.6 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 256.3 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch