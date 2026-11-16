Mundial legte Quartalsergebnis vor

Mundial hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0.59 BRL. Ein Jahr zuvor waren -1.130 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 271.6 Millionen BRL gegenüber 256.3 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch