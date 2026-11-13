Multitude präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Multitude hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Multitude 0.250 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 68.9 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 61.9 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch