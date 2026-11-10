MultiPlan A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MultiPlan A hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

MultiPlan A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3.64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4.230 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat MultiPlan A im vergangenen Quartal 268.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MultiPlan A 246.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch