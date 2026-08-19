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19.08.2026 06:37:00
Multiconsult ASA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Multiconsult ASA hat am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 3.23 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Multiconsult ASA 1.45 NOK je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 1.75 Milliarden NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.66 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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