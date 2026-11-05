Multiconsult ASA Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Multiconsult ASA Un veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.16 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Multiconsult ASA Un im vergangenen Quartal 149.7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Multiconsult ASA Un 140.2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch