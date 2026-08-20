Multiconsult ASA Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Multiconsult ASA Un lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.68 USD. Im letzten Jahr hatte Multiconsult ASA Un einen Gewinn von 0.280 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Multiconsult ASA Un mit einem Umsatz von insgesamt 185.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15.01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch