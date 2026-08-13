Multibase India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Multibase India hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.66 INR. Im Vorjahresviertel hatte Multibase India 1.82 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25.08 Prozent auf 209.6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch