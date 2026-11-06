Multibase India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Multibase India hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.94 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Multibase India ein EPS von 2.27 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 258.8 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185.3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch