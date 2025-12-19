Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’132 0.8%  SPI 18’055 0.9%  Dow 47’952 0.1%  DAX 24’200 1.0%  Euro 0.9317 0.0%  EStoxx50 5’742 1.1%  Gold 4’328 -0.1%  Bitcoin 69’207 1.9%  Dollar 0.7952 0.1%  Öl 59.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526UBS24476758Helvetia Baloise46664220Alphabet A29798540Partners Group2460882
Top News
Keine NVIDIA-Aktien mehr: Warum die SoftBank ihre Position vollständig aufgelöst hat
FedEx-Aktie im Aufwind: Gewinnsprung befeuert Aktienkurs
PUMA-Aktie im Plus: Refinanzierung über erhöht finanzielle Flexibilität
Aus diesen Gründen wollen immer weniger Mitarbeiter Führungskräfte werden
Mercedes-Benz-Aktie sinkt: Mercedes-Rating von Scope auf "A" gesenkt
Suche...
19.12.2025 07:03:36

Multi-VR Gilbert Ghostine: Aufgaben ergänzen sich, keine Interessenkonflikte

Genf (awp) - Sandoz-Präsident Gilbert Ghostine wird bald auch beim Warenprüfkonzern SGS den Vorsitz des Leitungsgremiums übernehmen. Mit weiteren Mandaten bei Danone oder Four Seasons scheint er ein vielbeschäftigter Mann. Er sieht dabei aber keine Probleme, wie er in einem Interview sagte.

"Diese Aufgaben ergänzen sich, es gibt keine Überschneidungen oder Interessenkonflikte", sagte er der Westschweizer Wirtschaftszeitung L'Agefi (Ausgabe 19.12.). Es handle sich dabei um unterschiedliche Branchen, die jeweils eine wertvolle internationale Perspektive böten.

Ein Verwaltungsrat habe ausserdem nicht die Aufgabe, das Tagesgeschäft zu leiten. Das sei die Verantwortung des CEO und des Führungsteams. "Unsere Rolle ist strategischer und aufsichtsrechtlicher Natur, wir sorgen für Zusammenhalt und gute Unternehmensführung", sagte er. In der Praxis widme er sich eine Woche im Monat Sandoz, dann - hoffentlich ab April - eine Woche dem Hauptsitz von SGS, und den Rest der Zeit arbeite er von seinem Büro in Genf aus.

Teil der Lösung

In Bezug auf den Handels- und Zollkonflikt mit den USA, der die Pharmabranche im Moment zumindest noch nicht betrifft, zeigt sich der Sandoz-Präsident gelassen: "Die Mission von Sandoz ist ganz klar: möglichst vielen Menschen erschwingliche Medikamente zur Verfügung zu stellen. Und das deckt sich mit der Vision der US-Regierung."

Seit der Ausgliederung von Novartis im Oktober 2023 sei man zur Stimme der Generika- und Biosimilar-Branche geworden. Unter dem Label "Pharma" gebe es zwei sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle: Innovatoren wie Roche und Novartis sowie Generika. In den USA seien 90 Prozent der Medikamente Generika oder Biosimilars, deren Preise denen in Europa entsprächen. "Deshalb sind wir in den Augen der US-Regierung Teil der Lösung und nicht Teil des Problems."

Auf die Frage, was passieren würde, wenn Generika dennoch mit Zöllen belegt würden, meint Ghostine: "Wir haben uns ganz klar geäussert: Wenn Zölle eingeführt würden, hätte dies direkte Auswirkungen auf die amerikanischen Patienten." Sandoz arbeite mit geringen Margen, sodass jede Erhöhung auf die Apothekenpreise umgelegt werden müsste.

Ghostine fügt aber an: "Ich lebe jedoch nicht in einer Welt, in der das Ende der Welt bevorsteht. Unsere Aufgabe ist es, Patienten zu versorgen, und wir stehen in einem ständigen Dialog mit den Vereinigten Staaten, um ein solches Szenario zu vermeiden."

uh/to

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.

Themen im Gespräch:

💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
18.12.25 BNP Paribas: Ausblick 2026
18.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Künstliche Intelligenz – Gekommen, um zu bleiben/Rohstoffe – Eine wichtige Rolle
18.12.25 SG-Marktüberblick: 18.12.2025
18.12.25 Cisco erreicht wieder historische Werte
17.12.25 Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall
16.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’629.82 19.59 U9VBSU
Short 13’909.40 13.71 SYNBEU
Short 14’434.68 8.80 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’132.42 18.12.2025 17:30:00
Long 12’545.69 19.16 SHAB3U
Long 12’266.53 13.71 S1FBXU
Long 11’759.22 8.92 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie profitiert: Gericht setzt Massenklage gegen Grossbanken ein Ende
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: SMI schliesst höher -- DAX beendet Handel freundlich -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Micron Technology-Aktie nach starker Gewinn- und Umsatzentwicklung gefragt
UBS Aktie News: UBS macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Weltraum-Satelliten: Rheinmetall bekommt Milliardenauftrag
NVIDIA Aktie News: NVIDIA steigt am Donnerstagabend
Kurssprung um 700-Prozent: NVIDIA-Konkurrent MetaX sprengt alle IPO-Erwartungen
Analyse: Barclays Capital bewertet Rheinmetall-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
BYD Aktie News: BYD zieht am Donnerstagnachmittag an

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:12 STICHWORT: Großer Verfallstag an den Terminbörsen
06:49 ROUNDUP/Medien: Vertrag über neue US-Firma für Tiktok unterzeichnet
06:34 ROUNDUP: EU sichert Ukraine-Finanzierung bis Ende 2027
06:24 Trump fordert Bewegung von Kiew - Putin veranstaltet PR-Show
06:19 Europäische Firmen fordern mehr Kupferminen in der EU
06:19 Investierte Billionen wachsen und wachsen - Sorge um USA
06:16 Medien: Vertrag über neue US-Firma für Tiktok unterzeichnet
06:16 Mehrheit mag keine Trinkgeld-Optionen bei Kartenlesegeräten
06:15 Umweltminister Schneider steht zu Niederlande-Gasabkommen
06:09 EU erzielt Kompromiss im Streit um Ukraine-Finanzierung