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23.11.2026 12:30:36
Multi-Milliarden-Deal: Crowdstrike übernimmt Rivalen Zscaler
AUSTIN/SANTA CLARA (awp international) - Es ist ein Deal zwischen zwei Schwergewichten der Cybersicherheitsbranche: Der US-Konzern Crowdstrike übernimmt den Wettbewerber Zscaler . In der vereinbarten reinen Aktientransaktion werde Zscaler mit 43,9 Milliarden Dollar (40 Mrd Euro) bewertet, teilten die Unternehmen am Montag mit. Für jede Zscaler-Aktie sollen die Aktionäre 1,135 CrowdStrike-Aktien erhalten. An der Börse fielen die Reaktionen unterschiedlich aus.
Die Anleger von Zscaler griffen zu, die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel 12 Prozent zu. Die Titel von Crowdstrike gaben 8 Prozent nach.
Den Angaben zufolge soll nach dem Zusammenschluss ein jährlich wiederkehrender Umsatz von mehr als 10 Milliarden Dollar erreicht werden. Ausserdem verspricht sich Crowdstrike von dem Zukauf eine Verbesserung der Marge. So soll 18 bis 24 Monate nach Abschluss der Transaktion jährlich eine halbe Milliarde Dollar gespart werden, etwa durch die Zusammenlegung von Rechenzentrumsinfrastruktur. Auch ohne Berücksichtigung der Synergien soll sich der Zufluss freier Barmittel je Aktie deutlich steigern. Der Deal soll im zweiten Geschäftshalbjahr 2028 abgeschlossen sein, abhängig von der Zustimmung der Aktionäre und der Behörden./lew/stk
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