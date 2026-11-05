Multi Commodity Exchange of India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Multi Commodity Exchange of India stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 17.83 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Multi Commodity Exchange of India 7.74 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Multi Commodity Exchange of India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 112.40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.51 Milliarden INR im Vergleich zu 4.01 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch