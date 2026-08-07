Multi Commodity Exchange of India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Multi Commodity Exchange of India veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16.21 INR. Im Vorjahresviertel waren 7.97 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Multi Commodity Exchange of India im vergangenen Quartal 7.52 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85.25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Multi Commodity Exchange of India 4.06 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch