Mulpha International Bhd Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mulpha International Bhd Registered hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.56 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.880 MYR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 263.1 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 30.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 201.6 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch