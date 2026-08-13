Mullion stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mullion gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 35.78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.51 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 197.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 507.7 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch