Mukta Arts stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mukta Arts hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Mukta Arts hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.95 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.700 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 405.9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 10.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 367.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch