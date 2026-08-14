Mukka Proteins präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mukka Proteins hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.63 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mukka Proteins im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 186.73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.90 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1.71 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch