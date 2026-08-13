Mukat Pipes: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mukat Pipes hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mukat Pipes vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.11 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.010 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 70.06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 9.4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch