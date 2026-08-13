Mukand verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mukand hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 3.97 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mukand 2.01 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 13.62 Milliarden INR gegenüber 11.29 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch