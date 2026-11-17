Muhak präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 495.00 KRW. Im letzten Jahr hatte Muhak einen Gewinn von 381.00 KRW je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.22 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Muhak einen Umsatz von 32.83 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch