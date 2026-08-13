Mufin Green Finance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mufin Green Finance hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.71 INR. Im letzten Jahr hatte Mufin Green Finance einen Gewinn von 0.190 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Mufin Green Finance 771.4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 57.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 490.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch