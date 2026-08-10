|
10.08.2026 06:37:00
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17.50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15.94 EUR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.38 Prozent auf 18.64 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.53 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 14.35 EUR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 16.05 Milliarden EUR belaufen hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX stabil -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt greifen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.