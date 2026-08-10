Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17.50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15.94 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.38 Prozent auf 18.64 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.53 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 14.35 EUR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 16.05 Milliarden EUR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch