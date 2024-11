Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Buy-Bewertung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 557 auf 541 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen für 2024 am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts an höhere Naturkatastrophenschäden im dritten Quartal an. Von 2025 bis 2028 sinkt die EPS-Prognose etwas wegen geringerer Erwartungen bezüglich finanziell motivierter Rückversicherungslösungen im Bereich Leben/Gesundheit sowie an Ergo.

Aktienbewertung im Detail: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 14:06 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.4 Prozent auf 472.20 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 14.57 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 60’657 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 30.5 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2024 / 11:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.