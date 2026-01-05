Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Sector Perform" belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.

Aktienanalyse online: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 13:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.3 Prozent auf 533.40 EUR. Bisher wurden via XETRA 136’819 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

