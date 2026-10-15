Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Die Aufwendungen des Rückversicherers für Naturkatastrophen dürften geringer ausfallen als budgetiert, schrieb Kamran M Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal sei hinsichtlich Belastungen durch Naturkatastrophen für die Branche insgesamt ein unterdurchschnittliches Quartal gewesen.

Aktieninformation im Fokus: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:57 Uhr in Grün und gewann 2.3 Prozent auf 545.60 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 8.14 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 235’709 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1.7 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 12.11.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:57 / BST



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