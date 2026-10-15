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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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Analyse im Blick 15.10.2026 17:13:44

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain hat eine umfassende Analyse des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
505.57 CHF 1.97%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Die Aufwendungen des Rückversicherers für Naturkatastrophen dürften geringer ausfallen als budgetiert, schrieb Kamran M Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal sei hinsichtlich Belastungen durch Naturkatastrophen für die Branche insgesamt ein unterdurchschnittliches Quartal gewesen.

Aktieninformation im Fokus: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:57 Uhr in Grün und gewann 2.3 Prozent auf 545.60 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 8.14 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 235’709 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1.7 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 12.11.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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