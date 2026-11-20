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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse im Blick
|
20.11.2026 12:49:44
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Andrew Baker das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 533 auf 540 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Münchner an. Er hob seine Ergebnisprognose für 2026 um rund 3 Prozent.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie legte um 12:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.6 Prozent auf 578.00 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 6.57 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79’133 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 7.7 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 25.02.2027 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
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