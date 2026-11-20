Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 533 auf 540 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Münchner an. Er hob seine Ergebnisprognose für 2026 um rund 3 Prozent.

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Die Aktie legte um 12:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.6 Prozent auf 578.00 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 6.57 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79’133 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 7.7 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 25.02.2027 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:04 / GMT

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