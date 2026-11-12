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12.11.2026 13:04:44
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 590 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse der Münchner können schmuddelig sein, und dies sei einer dieser Tage, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag nach dem endgültigen Quartalsbericht. Die Munich Re hatte im Oktober bereits das Gewinnziel für das Gesamtjahr erhöht. Hossain wies nun darauf hin, dass die normalisierte Schaden-Kosten-Quote zwar seiner Prognose entsprochen, dabei jedoch von einer höheren Abzinsung profitiert habe.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 12:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2.0 Prozent auf 580.80 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 1.58 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 142’743 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 8.2 Prozent. Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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