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18.11.2026 15:22:44
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durch DZ BANK.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re von 625 auf 640 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In einem "weicher" werdenden Marktumfeld erziele der Rückversicherer hohe Gewinne, schrieb Thorsten Wenzel in einer Studie am Mittwoch. Diversifikation, Rückenwind von den Zinsen und bilanzielle Puffer sprächen trotz Preisdrucks für weiter steigende Ergebnisse je Aktie.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 15:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.2 Prozent auf 584.20 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 43’634 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 8.9 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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