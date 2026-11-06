Mueller Water Products zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mueller Water Products hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Mueller Water Products hat ein EPS von 0.33 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.330 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.13 Prozent auf 376.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 380.8 Millionen USD gelegen.

Mueller Water Products hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1.41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1.22 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3.17 Prozent auf 1.48 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1.43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch