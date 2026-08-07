Mueller Water Products informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mueller Water Products gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mueller Water Products 0.330 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mueller Water Products im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 380.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch