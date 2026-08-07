Mueller Water Products B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mueller Water Products B veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 395.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 380.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch