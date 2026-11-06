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06.11.2026 06:37:00
Mueller Water Products B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Mueller Water Products B lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0.33 USD. Im Vorjahresquartal hatte Mueller Water Products B ebenfalls ein EPS von 0.330 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 376.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 380.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mueller Water Products B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1.41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1.22 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Mueller Water Products B mit einem Umsatz von insgesamt 1.48 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1.43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3.17 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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