Müller stellt Entwicklungshilfe neu auf - Corona-Milliarde fliesst

BERLIN (Dow Jones)--Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat im Zuge der Corona-Soforthilfen eine umfassende Organisationsreform seines Hauses angekündigt. Die zugesagte 1 Milliarde Euro für Entwicklungsprogramme gegen die Folgen der Covid-19-Pandemie werde aus der Umstrukturierung seines Haushalt finanziert, heisst es in einer Mitteilung des Ressorts.

Zusätzlich fordert Müller angesichts der internationalen Krisenlage 3 Milliarden Euro. Hier sei er in Gesprächen mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). In einem Konzept des Ministeriums heisst es: "Dieses Verstärkungsprogramm muss mit zusätzlichen Mitteln aus dem Nachtragshaushalt unterlegt werden und kann sofort in den Partnerländern umgesetzt werden." Dazu sei es das Ziel, bereits im kommenden Jahr die privaten Investitionen auf das Niveau der öffentlichen Investitionen zu heben, betonte der CSU-Politiker.

Zugleich soll die Entwicklungszusammenarbeit mit dem Programm "BMZ 2030" binnen zwölf Jahren grundlegend neu aufgestellt werden. Statt 85 soll es künftig nur noch 60 Partnerländer geben. "Alle Krisenländer der Welt sind und bleiben unsere Partner", betonte Müller. Durch die Reform soll sich laut dem Konzept der Anteil der ärmsten Länder der Welt unter den Partnerländern von 39 auf 42 Prozent erhöhen. Neu hinzukommen soll etwa der Sudan.

Im Gegenzug entfallen Länder wie Myanmar und Burundi, die gemeinsam vereinbarte Reformen nicht umsetzten, oder Costa Rica und die Mongolei, die sich "erfreulicherweise so entwickelt" hätten, "dass sie unsere direkte staatliche Unterstützung nicht mehr benötigen", heisst es in dem Papier.

Zudem steigt die Bundesrepublik In Ländern aus der bilateralen Zusammenarbeit aus, in denen andere europäische Partner oder internationale Geber stärker engagiert sind - darunter Haiti, Nicaragua, Philippinen, Sierra Leone oder Turkmenistan. Dort soll es keine Verwaltungsstrukturen der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mehr geben, betonte Müller.

May 05, 2020