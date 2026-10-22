Mueller Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mueller Industries hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.940 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mueller Industries 1.42 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch