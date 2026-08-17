Mudra Lifestyle: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mudra Lifestyle liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mudra Lifestyle die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.86 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1.060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 756.0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mudra Lifestyle 727.1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch