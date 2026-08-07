Mubarrad Transport: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mubarrad Transport hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mubarrad Transport hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.5 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.5 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch