MTY Food Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MTY Food Group gab am 09.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

MTY Food Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.08 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.22 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat MTY Food Group im vergangenen Quartal 277.7 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTY Food Group 297.0 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch