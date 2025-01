MTU bestellt Ex-Continental-CFO Katja Garcia Vila zur Finanzvorständin

DOW JONES--Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines bekommt zur Jahresmitte eine Finanzchefin. Der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns hat Katja Garcia Vila, die ehemalige CFO von Continental, mit Wirkung zum 1. Juli als neue Vorständin für Finanzen und IT bestellt. Garcia Vila wird in dieser Position auf Peter Kameritsch folgen, der seinen bis Ende des Jahres laufenden Vertrag nicht verlängern möchte. Der 55-Jährige wolle künftig verstärkt als Aufsichtsrat tätig sein, teilte MTU mit.

Katja Garcia Vila tritt zum 1. April in die MTU ein und wird die Funktion von Kameritsch nach einer gemeinsamen Übergangszeit am 1. Juli übernehmen. Sie erhält einen Dreijahresvertrag. Die 52-Jährige hatte den Autozulieferer Continental Ende 2024 nach 27 Jahren in unterschiedlichen Rollen, von 2021 bis 2024 als Vorständin für Finanzen, Controlling und IT, auf eigenen Wunsch verlassen.

Der Konzern bekommt gegen Ende des Jahres zudem einen neuen CEO. Die Nachfolge von Lars Wagner, der seinen Vertrag ebenfalls nicht verlängert, um zur Verkehrsflugzeugsparte von Airbus zu wechseln, tritt Johannes Bussmann an. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende der TÜV Süd AG sitzt aktuell im Aufsichtsrat von MTU.

January 23, 2025