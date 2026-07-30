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Ziele erhöht 30.07.2026 08:37:00

MTU-Aktie: MTU steigert Free Cashflow deutlich und bestätigt Jahresziele

MTU-Aktie: MTU steigert Free Cashflow deutlich und bestätigt Jahresziele

MTU Aero Engines hat im zweiten Quartal den Free Cashflow deutlich stärker gesteigert als erwartet und daraufhin den Ausblick für die Cash Conversion Rate angehoben.

MTU Aero Engines
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Der Triebwerkshersteller MTU hat seinen freien Cashflow im zweiten Quartal stärker gesteigert als erwartet. Die Jahresprognose für die Cash Conversion Rate (CCR), die das Verhältnis von freiem Cashflow zum bereinigtem Gewinn nach Steuern, hob der DAX-Konzern an und sieht sich auf Kurs für sein mittelfristiges CCR-Ziel. Alle übrigen Prognosewerte wurden bestätigt. Der Nahost-Konflikt hatte keine Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung.

"Die Mittel wollen wir für unser organisches Wachstum nutzen und uns sowohl im OEM- als auch im MRO-Geschäft an neuen Programmen beteiligen", sagte Konzernchef Johannes Bussmann laut der Mitteilung. "In weiteren Schritten stehen der Shareholder-Return und mögliche M&A-Aktivitäten im Fokus."

Der Free Cashflow stieg im zweiten Quartal um 92 Prozent auf 117 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens lediglich ein Plus von 39 Prozent auf 85 Millionen Euro erwartet. Die Cash Conversion Rate im ersten Halbjahr von 59 Prozent lag "klar über unseren Erwartungen für das Gesamtjahr", sagte Finanzvorständin Katja Garcia Vila laut der Mitteilung. Vor diesem Hintergrund werde für 2026 nun eine CCR von 50 bis 60 Prozent angestrebt, so Garcia Vila. Bisher lag das Ziel bei 45 bis 55 Prozent.

Der Umsatz stieg im Zeitraum April bis Juni um 17 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro, wie MTU mitteilte. Davon entfielen 571 Millionen auf das zivile Triebwerksgeschäft (OEM) und 156 Millionen Euro auf das militärische Triebwerksgeschäft. Mit ziviler Instandhaltung erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,75 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg nur 4 Prozent auf 372 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge schrumpfte von 17,4 auf 15,2 Prozent. Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 2,25 Milliarden gerechnet, das bereinigte EBIT traf die Erwartungen.

Für 2026 erwartet MTU weiterhin einen Umsatz von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBIT von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.

DOW JONES

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