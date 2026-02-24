MTU Aero Engines-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Konsens liege leicht über dem Mittelpunkt der Ausblicksspanne, schrieb Mark Fielding am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Insgesamt dürfte sich aber kaum etwas ändern.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 09:31 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4.2 Prozent auf 380.70 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 2.44 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 42’083 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 7.1 Prozent zu. Voraussichtlich am 24.02.2026 wird MTU Aero Engines Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:47 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:47 / EST



