24.02.2026 09:48:04
MTU Aero Engines-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein
RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding hat sich intensiv mit dem MTU Aero Engines-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Konsens liege leicht über dem Mittelpunkt der Ausblicksspanne, schrieb Mark Fielding am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Insgesamt dürfte sich aber kaum etwas ändern.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 09:31 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4.2 Prozent auf 380.70 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 2.44 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 42’083 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 7.1 Prozent zu. Voraussichtlich am 24.02.2026 wird MTU Aero Engines Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
